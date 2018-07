DT de Sporting Cristal: "Jugamos a la 1, ¿quién nos va a ver?"

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas fue muy crítico sobre la organización del fútbol peruano y se quejó por el horario del partido que jugará su equipo frente a la San Martín.

"Todo lo que está pasando con la Federación, con la Comisión de Licencias, con los clubes, parece que no es bueno pero creemos que debe ser el punto de partida. El fútbol peruano tiene que volver a sentar bases, a sentar políticas deportivas que les permita ser un fútbol mucho mejor. El Mundial ya pasó, la selección va a ser mejor si los clubes y el campeonato son mejores", dijo Mario Salas en conferencia.

"Aquí se está apuntando a la cima cuando se tiene que apuntar a la base para que el entrenador que venga, ojalá sea Ricardo (Gareca), tenga condiciones estables", añadió el DT de Sporting Cristal.

"A mí me resulta realmente grave lo que está pasando con algunos clubes, lo que pasa con Sport Rosario es grave, cómo no van a recibir su sueldo los jugadores. No corresponde que los clubes no tengan canchas de entrenamiento, que no tengan agua caliente. Partamos por mejorar ese tipo de cosas", expresó.

Fue duro

Sobre aumentar el número de equipos en el campeonato. "Ahora quieren hacer subir a dos clubes más, ¿estamos preparados para eso? Los clubes que van a subir, ¿tienen infraestructura, identidad, desarrollo? Hay que ver cuál es realmente la cantidad de clubes que pueden jugar un campeonato de primera división", explicó.

"El campeonato es desgastante, estamos jugando cada tres días, hay que considerar los viajes, dónde se juega, para que el espectáculo sea mejor, hay que respetar al hincha. Mañana jugamos un partido importantísimo a la 1 de la tarde, un día laboral, ¿quién va a ir a ver ese partido?", agregó.