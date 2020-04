En medio de la incertidumbre por el supuesto regreso de la Liga 1 en el mes de julio, el técnico de Cusco FC, Carlos Ramacciotti, se refirió al uso de mascarillas de manera obligatoria para que el fútbol pueda regresar luego de la pandemia del coronavirus.

Y es que el técnico del conjunto cusqueño ya ‘utilizó' la misma técnica cuando dirigía en Gimnasia La Plata y el cuadro argentino debía ir a Bolivia para jugar un partido de la Copa Sudamericana.

“Obvio que el plantel se sorprendió muchísimo, hasta mi cuerpo técnico.... Me acuerdo que había chicos que no les gustaban o se enojaban y se lo sacaban. Yo se los dejaba sacar, pero les decía: mira que en el partido no está esto del barbijo. Van a jugar 90 minutos con esa sensación, hay que ir adaptado a eso”, dijo en aquel entonces a Diario Olé.

Ahora, Ramaciotti comentó cómo sería el uso de mascarillas en el fútbol local y mundial. “Se va a tener que usar por un tiempo largo y tendrá que ser obligatorio como usar las canilleras. Al menos hasta que aparezca la vacuna”, declaró.

