César Vigevani, nuevo entrenador de Binacional, habló en RPP acerca de su estilo de juego, la llegada de Steven Rivadeneyra a Alianza Lima, la Copa Libertadores 2020 en el temido ‘grupo de la muerte’ y lo que charló con el presidente del ‘Poderoso del Sur’ tras su llegada.

Su estilo de juego

“La campaña de River (Ecuador) es la que mejor me puede describir. Resultó ser una campaña histórica de superar los 100 puntos, de tener 140 goles a favor, eso nos describe cómo somos, mis equipos siempre protagonistas y verticales; somos un equipo que siempre propone, contra el rival con el que juegue, no se cambia la propuesta y son equipos agresivos", afirmó el DT de Binacional.

Lamentó la salida de Rivadeneyra

Steven Rivadeneyra tenía todo cerrado para ser jugador de Binacional, pero finalmente llegó a Alianza Lima. Vigevani sobre el caso dijo lo siguiente: “Contaba con Rivadeneyra. La explicación que me dieron es que lamentablemente surgieron unos incovenientes que es algo del club, no lo voy a exponer, pero lamentablemente en el momento en que llegamos y nos enteramos del caso, cuando quisimos retenerlo fue tarde. Me imagino que al jugador le salió esta posibilidad y la aprovechó. Una pena porque es un jugador con muchísima proyección”, agregó.

La charla con el presidente de Binacional

“Cuando hablamos con el presidente le dijimos algo bien claro: lo primero que tenemos que hacer es mantener la plantilla, el equipo que había salido campeón lo evaluamos, los estudiamos y tenía las características de lo que queremos implementar y porque hay que darle continuidad. Soy un fanático de los procesos y al campeón hay que darle continuidad al 90% del plantel y reforzarlo. Llegamos muy sobre la hora y habían jugadores que ya se habían ido. No creo que agreguemos a más de un jugador y hacer la competencia en los puestos pareja”, sentenció.

