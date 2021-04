El técnico de Alianza Atlético, Jahir Butrón, fue tajante en sus declaraciones sobre la llegada de Carlos Ascues al equipo de Sullana. El entrenador indicó que el futbolista ya no tiene margen de error por sus antecedentes.

“Lo de Ascues es un tema que si lo analicé bien porque se vio involucrado en casos de indisciplina y no sólo una vez. Conversé con él, es un jugador joven, tiene derecho a equivocarse, pero no a abusar de ese derecho. Le expliqué que las oportunidades no se dan a cada rato y que si él continúa así, lo único que va a cavar es su propia tumba futbolística. Aquí llega sin margen de error. Si se equivoca, chau”, dijo en el Programa Contraataque.

Por otro lado, Jahir Butrón también se refirió a Sebastián La Torre y reveló que su contrato tiene cláusulas especiales para que solo se concentre en el fútbol, de lo contrario no continuará en el equipo.

“A La Torre nos lo ofrecieron en diciembre. Me llamaron y preguntaron por él y respondí que NO, a causa de sus antecedentes. Luego seguí planteando al presidente que necesitábamos otro delantero más. Buscamos y no había mucho en el mercado, entonces salió nuevamente su nombre en carpeta. Le hice conocer mi miedo al presidente y me pidió que hable con él y así lo hice. Si con Ascues fui directo y tajante, con La Torre fui a la vena. Le dije que llega con un tanque de oxígeno. Que se encuentra con un pie adentro y el otro en una cascara de plátano, que si se resbala está afuera. Le pedí a Lander unas cláusulas especiales para que lo tengan concentrado solo en el fútbol”, indicó.