DT de Binacional: "La 'U' no fue superior en el juego"

El pasado martes fue un buen día para toda la hinchada crema pues Universitario de Deportes conoció la victoria por primera vez en el Torneo Apertura tras vencer a Binacional en el Monumental de Ate.

Luego del duelo por la jornada 8, Luis Flores, entrenador de Deportivo Binacional reveló que le dejó el encuentro ante el cuadro de Nicolás Córdova.

"Yo me quedo tranquilo a pesar del resultado. Felicito a Universitario porque nos ganaron el partido. Si bien es cierto, nos superaron en el resultado, pero creo que no fueron superiores en el juego", afirmó.

Además, siente que el gol concretado por Anthony Osorio le bajó el ánimo al equipo celeste. "Tal vez porque erramos un par de situaciones de gol que se presentaron. Cambió un poco el estado de ánimo. Hasta el 0-0 lo teníamos bien controlado. Hicimos variantes para tener mayor poder ofensivo, pero, lamentablemente, no nos alcanzó".

"El club no está atravesando por una buena situación económica por el tema de que no hay mucha asistencia del público. Hemos cambiado la localía a Moquegua, pero, a pesar de ello, no se supera este inconveniente. También, hemos tenido algunos percances. Nosotros venimos de viajar a Moquegua ida y vuelta, en un promedio de 8 horas. Llegando a Lima tuvimos un percance, pero son situaciones administrativas. El depóstivo no llegaba al hotel y no quisieron prestarnos la atención. Luego se solucionó, los chicos se alimentaron bien, llegamos acá y creo que hicimos una buena presentación", finalizó.