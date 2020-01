Cuando se supo que Donald Millán iba a ponerse la camiseta crema esta temporada, los hinchas de Universitario inmediatamente recordaron a Mayer Candelo, el último colombiano que cautivó a la afición con su buen juego y técnica. Ahora, el mismo ‘Mago’ dio a conocer que usará la camiseta ‘20’, que utilizó su compatriota, y que espera superar lo que hizo él en Universitario.

Pese a que se pensó que tendría la ‘10’, este número lo usará otro. “No creo que me ponga la ‘10’. Ahí me estaban dando unas opciones, posiblemente pida la ‘20’. Todos los hinchas tienen un buen recuerdo de Candelo, se sabe lo gran jugador que fue. Me han comparado y dicho que ojalá pueda ser mejor que él. Esperemos llenar la expectativa de toda la gente para que sea un año lindo”, declaró Millán.

Asimismo, sobre su llegada a Universitario, señaló que estaba negociado hace tres meses y no iba a fallar a su palabra. Además, confesó que Juan Pablo Vergara le habló maravillas del club. “Di mi palabra y la respeté. Juan Pablo Vergara me llegó a hablar de la ‘U’. Él sabía que yo tenía comunicación y me habló solo cosas buenas, era hincha”, agregó el exBinacional.

“Los clásicos son partidos aparte y lindos, que todo futbolista quiere jugar. Me ha tocado verlos por televisión y, ahora que estoy dentro del equipo, tengo muchas ganas de que llegue el día del primero para poder disfrutar y vivir ese momento”, sentenció el ‘Mago’ para RPP.

