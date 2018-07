Cubillas se descompensó en aeropuerto y fue llevado a una clínica

Luego de difundirse los audios donde se puede escuchar a Teófilo Cubillas con el juez supremo suspendido, César Hinostroza, el 'Nene' sufrió una descompensación y fue fotografiado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El ex futbolista tenía planeado viajar a Estados Unidos, en medio de la repercusión por sus vínculos con Hinostroza.

Por ahora, Teófilo Cubillas se encuentra recuperándose en una clínica local donde aún permanece. 'El 'Nene' todavía no se ha pronunciado sobre los audios en el cual estaría abogando para un encuentro entre Carlos Burgos -prófugo ex alcalde de San Juan de Lurigancho condenado a 16 años de cárcel- y el ex juez César Hinostroza.

En las redes sociales, muchos hinchas expresaron su decepción con los amistades peligrosas que tiene Teófilo Cubillas, quien es considerado el mejor futbolista peruano de todos los tiempos.

