Fue convocado por Gareca, tentado por la 'U', pero jugaría en Segunda

A mediados de 2016, Diego Mayora sorprendió siendo el goleador del campeonato con la camiseta de Unión Comercio, por lo que fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para la fecha doble de Eliminatorias ante Bolivia y Ecuador.

Fue llamado y emigró

Diego Mayora no logró disputar minutos con a selección peruana, pero sí consiguió ese mismo año emigrar al extranjero y firmó por Colón de Argentina. Sin embargo, no tuvo continuidad y en 2017 volvió al fútbol peruano para jugar en Deportivo Municipal.

Este 2018 inicio la temporada con Real Garcilaso, pero a mediados de año rescindió su contrato y fue tentado por Universitario de Deportes para reforzar su delantero. No obstante, las negociaciones no avanzaron más que un simple acercamiento y no llegó al conjunto crema.

Todo listo para jugar en Segunda

Tras esto, Diego Mayora fue inscrito por Unión Huaral en su lista de buena fe para jugar lo que resta de la Segunda División. De no mediar inconvenientes, el delantero fichará por los 'Pelícanos'.

LEE ADEMÁS: