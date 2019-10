Diario As incluye el clásico Alianza Lima - Universitario entre los mejores del mundo | FOTO

Están incluidos. Alianza Lima y Universitario de Deportes son los equipos más populares del Perú y cada clásico que se juega en la capital, hace paralizar al fútbol peruano. Por ello, los dos equipos limeños están dentro del ranking del diario As de España como uno de los clásicos más atractivos del mundo.

Y es que el portal oficial de As está realizando una especie de encuesta para determinar qué clásico trae más expectativas en el mundo y el nombre de Alianza Lima y Universitario figura entre los clásico más grandes junto al Atlético de Madrid vs. Real Madrid y Colo Colo vs. U. de Chile.

Cabe mencionar que el diario As incluyó a los partidos entre equipos de la misma ciudad, es decir, los famosos derbis. Sin embargo, en Perú, el clásico del fútbol peruano incluye a Universitario y Alianza Lima que también son de la misma ciudad.

