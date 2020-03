‘Pepe’ era un joven tranquilo, aunque siempre quiso aparentar que no lo era. Le gustaba la calle, la esquina, los amigos, sentirse libre y respetado. Pero, en verdad, escondía una timidez gigante y muchas de sus actitudes que él consideraba “malas” o “rudas”, eran solo presiones del grupo, intentos de impresionar. ‘Pepe’, en pocas palabras, era un poco tonto.

Por Renzo Morales

Su vida era extraña. Le llevaba siempre la contra a sus padres, pero no le podía decir que no a sus amigos, que en verdad no eran amigos. Aunque sus padres tampoco hacían mucho, sentían que ya ‘Pepe’ se les había ido de las manos. Pero, en las noches no podían dormir. Se preocupaban por él. Rezaban para que regrese sano y no salga herido. Lo amaban.

Entonces, ‘Pepe’ era un poco rebelde, se aprovechaba de ese amor y hacía lo que quería, lo que querían. Y cuando decretaron el ‘toque de queda’, no tuvo mejor idea que incumplirlo. Como ‘Pepe’ necesitaba sentirse el bacán del barrio, se puso luces de neón en la noche oscura. Es decir, se paró en mitad del parque, hizo bulla, alboroto, puso música, y retó y contestó como el ‘malito’ a los vecinos que lo increpaban.

‘Pepe’ estaba en su gloria. Poco le importaban los riesgos. No pensaba en su salud ni en su familia. Estaba yendo en contra de las reglas y eso para un chico como él, es lo máximo, el logro del día. Se grabó videítos, compartió fotitos. Todo era risa y chacota. Hasta que llegó la autoridad.

Entonces, ‘Pepe’ quiso dejar de ser ‘Pepe’. Su rostro cambió, se asustó. Vio que estaba entre sus amigos y quiso ser el ‘machito’, pechar a la autoridad. Pero los militares se preparan para la guerra, no para el trato. Y el Estado había dicho que esto es una guerra. Así que el uniformado lo paró, lo miró a los ojos y le dio una ‘lección’ que ha originado discusión entre la opinión pública.

‘Pepe’ se volvió ‘Pepito’. Quería ir a su casa y no salir nunca, abrazar a sus padres. Pero al día siguiente se enteró que esa autoridad fue sancionada por haberle dado dicha ‘lección’. Le esribió a sus amigos, les compartió la noticia. Se burlaron entre todos, y quedaron para verse otra vez en el parque esa noche. Y ‘Pepito’ volvió a ser ‘Pepe’... ‘Pepe’ el tonto.