Fue duro. Perdimos amigos, familiares y conocidos. Perdimos la esperanza muchas veces, producto de los días eternos sin una buena noticia que nos permita soñar y sonreír en el huracán de la angustia. Pero, vencimos. Y hoy podemos abandonar estas cuatro paredes, tan cansadas de vernos adentro, de escuchar nuestros gritos, de nuestro olor, de nosotros.

Por Renzo Morales

Algunos se niegan. Tienen miedo, se resisten a creer que el peligro ya no es peligro. Y los pocos que se atreven usan mascarillas. toman su distancia: se cuidan, prefieren no correr riesgos. No es para menos. Nos atrincheramos en nuestros hogares durante un sol ardiente de verano y hoy salimos en una tarde fresca de otoño. Aunque no lo sentimos, el tiempo avanzó.

Entonces, poco a poco los engranajes de la sociedad van funcionando. Los colegios abren sus puertas, los niños encuentran sus uniformes planchados en un perchero, los buses luchan unos contra otros, el cielo vuelve a estar nublado, los gimnasios se llenan, los ambulantes invaden los paraderos, los curiosos se reúnen frente a los kiosos y el "¡Vencimos!" en cada titular, y los clubes de fútbol vuelven a los entrenamientos.

Aunque, esto no es solo el reinicio del año. Es el reinicio de la vida, de NUESTRAS vidas. Porque los que salimos hoy, lo hicimos con otro semblante. Respiramos un nuevo aire, uno puro. Es la oportunidad de demostrar que aprendimos, que somos más solidarios con la gente, más respetuosos con el planeta que nos vio nacer y nos verá morir.

Entonces, decidimos sacar lo mejor de ese lejano marzo del 2020, cuando comenzó una guerra diaria contra un enemigo invisible, escurridizo, desconocido pero mortal. Y aunque cada padre lo contará distinto y cada abuelo lo exagerará a su gusto, la enseñanza no se pierde.

Hoy, volvemos a las calles. Fue duro. Llevamos heridas. Somos menos. Estamos cansados. Guardamos luto. Pero todo nos parece hermoso. Es una calle distinta, un Perú distinto, un mundo distinto. Es una vida distinta, una nueva, y ahora queremos y debemos aprovecharla. Vencimos, Perú. Lo logramos.

***Guarde este texto para cuando todo acabé. Que esperemos sea pronto. No pierda la esperanza. Por ahora, quédese en casa.