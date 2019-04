'Zorrito' Aguirre falló clara ocasión de gol de manera increíble | VIDEO

Tuvo la victoria en sus pies, pero la definición salió muy alta. Wilmer 'Zorrito' Aguirre falló las más clara ocasión de gol en el duelo entre la Academia Cantolao y Ayacucho FC de manera increíble.

La tuvo 'el zorrito' Aguirre

A los 65', Wilmer Aguirre estuvo cerca de marcar de tijera. El ex Alianza Lima se desmarcó en área de Cantolao, recibió el balón pero su disparo se fue arriba del arco defendido por Federico Nicosia.

Video: Gol Perú

Al final fue un empate 0-0 para dos equipos necesitados por sumar puntos en el Torneo Apertura 'Ellos se pararon bien durante todo el partido, no supimos cómo llegarles. No pudimos lograr lo que trabajamos durante la semana, ellos se pararon bien durante todo el partido. Esperamos pasar la página rápido y pensar en el siguiente partido', afirmó Kevin Sandoval en Gol Perú.

Por su parte, el 'chalaco' Jesús Castillo lamentó no haber podido asegurar los puntos como local 'Es un punto importante, en la altura siempre es difícil pero creo que pudimos haberlo ganado. Tuvimos oportunidad de hacer los goles pero se rescató un punto y eso es importante. Ahora jugamos con UTC y este empate no servirá de nada si no ganamos', declaró al mismo medio.

