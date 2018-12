'Zlatan' Fernández se queda sin club tras no renovar con Municipal

José Carlos Fernández, quien participó de 40 partidos con Deportivo Municipal en todo el 2018, no continuará en el club para la próxima temporada. El jugador explicó los motivos por los que el conjunto edil ha decidido no contar con él en el 2019.

"Fue un año donde tuve bastante continuidad, mi trabajo en Municipal fue importante, junto a Adrián (Zela) fuimos los capitanes, hubo algunos problemas como no concentrar y las dificultades de encontrar cancha donde entrenar", señaló en primera instancia José Carlos Fernández.

Además, reveló el motivo principal por el que Deportivo Municipal decidió no renovarle: "Yo con Municipal ya terminé contrato, estoy viendo otras opciones, por suerte con lo hecho este año he recibido unas ofertas, lo estoy conversando con la familia. Me dijeron que por un tema de presupuesto no iban a contar conmigo, esto es fútbol, me gustaría quedarme en Lima por un tema familiar, pero en provincias también hay equipos grandes", finalizó el centrodelantero.

LEE ADEMÁS