Wilmer Aguirre sueña en grande con Alianza Lima, ahora ya al lado de Jefferson Farfán y espera que el otro año se sume Paolo Guerrero, ambas figuras de la selección peruana y fichajes de lujo para el fútbol peruano. Desde que salió en silencio de Alianza Lima, en el 2014, se propuso volver por su revancha al equipo de sus amores. Pasó mil y un avatares, sorteó obstáculos y hasta se aferró a su fe por Dios, pero nunca renunció a su objetivo. Hoy, luego de siete años, el “Zorrito” Aguirre sonríe tras haber regresado a casa. “Agradezco a Dios, a mi padre en el cielo y a mi mamá, quien siempre quiso verme feliz en Alianza”, fue la sincera confesión del pisqueño a EL BOCÓN, quien compartió sus nuevos objetivos junto a Jefferson Farfán. “Tenemos los mismos sueños de campeonar y recuperar la identidad de Alianza. Ojalá a fin de año podamos celebrar y cantar: a la victoria volveremos”, agregó con una alentadora sonrisa.

Futbolistas, exjugadores e hinchas aplauden tu regreso en Alianza...

Mi ilusión siempre fue quedarme en Alianza. Si hubiese sido por mí, nunca jugaba en otro equipo nacional. Tenía el sueño del extranjero, pero también quedarme en Alianza. Aunque volver siempre se hacía difícil.

¿Nunca perdiste la fe?

Siempre le pedí a Dios y mantuve la fe en regresar. Hoy disfruto como un niño por debutar. Sé que me quedan pocos años en el fútbol, pero lo más lindo es disfrutarlo en el club de tus amores.

Te preparaste en lo futbolístico, físico y mental…

Me preparé para este momento. Mi sueño era regresar a Alianza. La perseverancia me acompañó desde muy joven. Cuando llegué muy joven a Alianza, hubo un momento que quise tirar la toalla, pero el “Cholo” Castillo me levantó del hoyo. Yo quería regresar a Pisco; sin embargo, él me apoyó, seguí creciendo en cada categoría en búsqueda del puesto, hasta que logré debutar.

El regreso a casa se dio con vuelta a Liga 1 y reencuentro con Farfán. ¿Sueño cumplido?

Sí, pero sería lindo cerrarlo con un título, volver a jugar una Copa Libertadores con Alianza. Siempre luché y alargué el tiempo de mi retiro, y lo seguiré haciendo, pues me siento rejuvenecido para seguir peleando por grandes cosas. Alianza siempre exige títulos, copas internacionales. No pongo fecha ni límites para mi retiro. Lo haré hasta que el cuerpo me diga basta, el cuerpo avisa. Ahora que estoy en el lugar perfecto, no quiero dejarlo nunca.

LIMA, 1 DE OCTUBRE DEL 2003 PARTIDO POR LA PRIMERA DIVISION DEL FUTBOL PERUANO, ENTRE LOS CLUBES ALIANZA LIMA (LIMA) Y CORONEL BOLOGNESI (TACNA), EN EL ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA. FOTO: CONSUELO VARGAS / EL COMERCIO

FARFÁN, EL REENCUENTRO Y PAOLO

¿Y cómo fue el reencuentro con la “Foquita”?

Estamos contentos. Jefferson le pone chispa, bromeamos como en menores. Es lindo tenerlo de nuevo en casa. Ahora, queremos que regrese Paolo Guerrero, pues le hará bien al club, son jugadores dignos.

Jefferson hizo público el llamado a Paolo Guerrero…

Y sí, lo hemos conversado con Jefferson, también. Sería lindo. Somos casi de la misma edad, y tenemos pocos años para retirarnos en el fútbol, así que pretendemos recuperar las raíces y la identidad que se ha perdido en Alianza.

¿La Copa Libertadores es una cuenta pendiente?

El objetivo es sobrepasar la valla del 2010. Nadie me quita el sueño, antes de mi retiro, ojalá pueda disfrutar de un título internacional o jugar una final y ganar la Copa Libertadores, imagínate.

Alianza formó un equipo pensando en Liga2…

No es excusa. Estamos donde queremos. Nos contrataron para Segunda División, pero estamos en Primera. Ahora a defender y llevar a lo más alto a Alianza.

¿Se extraña el aliento del hincha en tribuna?

Es raro jugar y no tener el respaldo de Comando Sur, pero todo es por la pandemia, como sabemos. Ojalá de a poco vuelvan, siempre es importante.

¿Y cómo te sentiste en tu reestreno?

Desde que supe que iba a concentrar, sentí la misma sensación del debut. Con nervios. Lo que más resaltó fue el hincha que llevo adentro. Es lo que converso con Jefferson, es el plus que tenemos y que como hinchas daremos todo. Seguro habrá malas tardes, pero el dejar de correr no se negocia con nada. El técnico me dio la libertad para moverme por todo el frente de ataque y me encontré con la jugada del penal, le puse la experiencia.

Los hinchas esperaban tu reencuentro con Farfán dentro del campo ante Municipal…

Me sentí apenado, pero entendí que una expulsión cambia todo el panorama. Con Jefferson habíamos hablado para una celebración, pero no se pudo. Hizo el gol muy lejos donde estaba, no podía cruzar la cancha. Ya habrá momento.

Probablemente ante Sport Huancayo…

Ojalá. Pero no quiero llenarme de tantas ansias por anotar. Me pasó en el 2013 que fui muy criticado, me llené de ansias, y eso llevó a cometer errores. Estoy tranquilo, primero es mi trabajo, el gol caerá con mucha paciencia. Aquella celebración con Jefferson iba hacer especial y con Municipal, pero hay muchas fechas especiales.

¿Quién sabe en un clásico?

Los clásicos son diferentes. El único que jugué junto con Jefferson fue en el Monumental, el que recuerdo los dos en el campo.

Farfán demuestra vigencia y gol, lo que necesita la selección.

Ahora que empiece agarrar más ritmo estará para jugar tranquilo en la selección. No requiere marcar, tiene calidad, los defensas lo respetan. Además, tiene técnica y la dicha del chocolatoso. Hay Jefferson para rato.

Wilmer Aguirre vuelve a Alianza Lima para la temporada 2021. (Foto: Prensa AL)

CERO INDISCIPLINA: CHARLARON CON MÁS CHICOS

¿Cuál es el mensaje a los más jóvenes del equipo?

Con Jefferson nos juntamos con los chicos y le decimos lo que representa Alianza. Queremos que disfruten con responsabilidad cuando salgan a la cancha. El tener la camiseta es una responsabilidad en Alianza. Si en su mente está en salir de Alianza, que lo hagan cuando se vayan al extranjero. En provincia pasarán penurias. Soy el de más años, me dicen tío, pero trato de ayudar a los jóvenes, como lo hicieron conmigo Pepe Soto, Jayo, Waldir, Salas.

¿Han conversado para que no haya actos de indisciplina?

Junto a Jefferson, como referentes, somos los indicados para hablarles. Tuvimos una charla antes del inicio del torneo. Una charla larga donde participaron todos. Hay chicos que se expresaron. Tentaciones siempre habrá en el fútbol, pero habrá que ser fuertes de la cabeza y no caer. Ya saben que deben enfocarse en jugar. Los veo enfocados en ganarse un puesto, así que esperemos que no haya ningún caso de indisciplina que nos perjudique. Los grupos ya murieron, somos una familia.

¿Hay chicos con buena proyección?

Sí, como Matzuda, Mora, Cornejo, Aguilar, Caro, tienen mucha proyección. Hay que saberlos llevarlos, pero deben creérsela. Al verlos me hacen recordar mis inicios, aquella categoría de Farfán, Guerrero, Cruzado, Céspedes, tenían un equipazo.

Hernán Barcos, el “9”, será vital para las aspiraciones de Alianza…

Con toda la experiencia que tiene, ayudará mucho. Lo veo en el día a día, y es muy inteligente y vivo para ser 9. Zela es un jugador joven, que tiene mucho por aprender. Al lado de Hernán aprenderá.

¿Cuál fue la reflexión como hincha sobre el descenso en el 2020?

Me dolió la forma como enfrentó en lo futbolístico. De lo extradeportivo, no soy quien, para hablar de eso, pues también he cometido errores. Uno puede tener mala tarde o noche, pero no dejar de correr. El día que deje de correr y saldrá un chico, me puteará. Siempre lo he dicho, el chico también puede putear al grande, y no tomarlo a mal.