​Wilmer Aguirre marca golazo tras pared con Reimond Manco [VIDEO]

Wilmer Aguirre firmó el triunfo 3-1 de Unión Comercio sobre Deportivo Municipal en Moyobamba, 'el Zorrito' conectó una buena jugada colectiva con Reimond Manco y definió como en sus mejores épocas, esquivando al defensor para mandarla al fondo de la red ante el inútil intento del portero Steven Rivadeneyra.

Buen gol del 'Zorro'

Wilmer Aguirre sentenció el partido en el último minuto tras una gran acción suya y otra de Reimond Manco. William Mimbela (4') adelantó de penal a los dueños de casa, mientras que a los 45' por la misma vía empató José Manzaneda. Sin embargo, a los 48' Rivera de cabeza puso el 2-1. y 'el Zorro' apareció en los descuento s para dejar su marca.

VIDEO: GOLPERÚ

Con este resultado Unión Comercio abandonó la zona de descenso directo y complicó a Universitario de Deportes, precisamente el conjunto merengue será su rival en la siguiente fecha, volviendo el encuentro clave de cara a su lucha por no bajar a segunda. Los cremas ya perdieron uno vital, contra Ayacucho FC y no puede dejar escapar más puntos si es que no quiere seguir en la zona de descenso.