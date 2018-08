Técnico de Sport Boys puso su cargo a disposición tras caer de local

El técnico peruano, Wilmar Valencia que dirige a Sport Boys habló fuerte y claro tras la derrota de su equipo de local 4-2 ante Unión Comercio por la última fecha del Apertura.

En conferencia de prensa, Wilmar Valencia habló claro y no se guardó nada: "Tras el análisis del Torneo Apertura he puesto mi cargo a disposición. El rendimiento no es el óptimo, creo que Sport Boys podría estar más arriba, saliendo de una situación incómoda en el acumulado. Hemos perdido muchos puntos como locales, la derrota de hoy golpea mucho y tras hacer 19 puntos en el Apertura, creo que pudimos terminar con 22 y en el acumulado con 35, pero el fútbol es de resultados. Ya hablé con la gente de la administración. Las circunstancias y las herramientas con las que trabajamos no son las adecuadas. Ellos tomarán la decisión y ver que se hará", afirmó.

Finalmente, Wilmar Valencia enfatizó los siguiente: "Me gusta mucho trabajar, pero debo tener las herramientas mínimas indispensables y cuando no se dan los resultados, el responsable es el técnico. Hemos tomado esta decisión junto al comando técnico".

LEE ADEMÁS:

Foto: José Luis Cardenas