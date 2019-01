Willyan Mimbela sueña con jugar en el fútbol argentino

Willyan Mimbela, autor del mejor gol del Descentralizado 2018 y uno de los jugadores más destacados para Unión Comercio, está esperanzado en poder dejar el fútbol peruano y concretar algún fichaje en el exterior. En ese sentido, expresó que le gustaría jugar en la Superliga Argentina.

"No me han dicho nada sobre Argentina, yo sigo pertenciendo a Unión Comercio. Esperamos arrancar bien el año, nos hemos desarmado un poco pero vamos a dar pelea", declaró Mimbela para Radio Ovación. "Me gustaría ir al fútbol argentino y ojalá que si la posibilidad se pueda dar, yo no tengo problemas para ir. No tengo idea de eso, escuché rumores. Dios quiera que se de", agregó.

Finalmente, el volante expresó su agrado por competir con los clubes de la Liga 2: "Me gusta que en este año podamos competir contra los equipo de la Liga 2. Es una oportunidad para que ellos se muestren. Hay que trabajar bien para hacerlo de la mejor manera", sentenció el jugador de Unión Comercio.

Cabe resaltar que la temporada 2018 fue la mejor a nivel individual, pues marcó 14 goles (la más goleadora de su carrera) y jugó 37 partidos en total.

