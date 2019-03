Wilder Cartagena revela que usa la '19' en honor a exfigura de Alianza

Wilder Cartagena es uno de los nombres de moda que suena en Alianza Lima. Tras su partidazo ante River Plate, el volante blanquiazul reveló algunos detalles de su carrera en donde confesó por qué lleva la dorsal '19', número que tiene historia en el club aliancista.

Tras ser consultado por Peter Arévalo, periodista de Fox Sports Radio, Cartagena contó que lleva ese número en la camiseta en honor a Roberto Guizasola, quien lo apoyó cuando era juvenil del conjunto íntimo.

"¿Sabes que el número 19 es histórico para Alianza, porque es el que usó Luis Escobar", preguntó Arévalo al jugador blanquiazul, quien rápidamente contestó: "No sabía que lo había usado Escobar. Escogí ese número porque cuando estaba en menores de Alianza, en ese tiempo estaba Roberto Guizasola y vivía en mi edificio en San Juan de Lurigancho, y siempre me obsequiaba zapatos, es más en honor a él que siempre me apoyó en mi etapa de menores".

'Chemo' y Ahmed lo marcaron

En tanto, al ser consultado por cuál fue el técnico que lo ha marcado en su carrera respondió que tanto Daniel Ahmed como Chemo del Solar le dejaron cosas importantes para poder desarrollarse al máximo.

"La verdad que todos siempre influyen, pero tengo dos que me marcaron mucho. Ellos son: Daniel Ahemd cuando me agarró en menores y Chemo del Solar, quien me ayudó a tener la capacidad de control de balón, a tener mucho la pelota, en la época que estuve en la San Martín con él me ayudó mucho", reveló.

Mira la entrevista a Wilder Cartagena

"ME ILUSIONABA MUCHO JUGAR LA #LibertadoresxFOX"#FOXSportsPeru | Wilder Cartagena expresó los motivos que lo llevaron a regresar a Alianza Lima. Descarga la APP! https://t.co/egBDpCNCuC pic.twitter.com/cNuMo8plyl — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 8 de marzo de 2019

LEE ADEMÁS: