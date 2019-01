Wilder Cartagena a EL BOCÓN: "Estoy entusiasmado por jugar en Alianza"

El último partido de Wilder Cartagena con la camiseta de Alianza Lima fue el 30 de noviembre del 2013, en el empate 1-1 ante César Vallejo en Matute. Tras ese encuentro se fue a Vitória Setúbal de Portugal, donde fue presentado oficialmente el 21 de enero de 2014. Ahora, casi seis años después, regresa al equipo de sus amores. El Bocón conversó a solas con él y esto fue lo que nos dijo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví /Joel Alonzo (Foto)

¿Qué sensación te produjo pisar Matute luego de tanto tiempo?

Estoy muy contento porque me reencontré con personas que no veía hace tiempo, como del área médica y cocina. Me sucede que cada vez que piso Matute, tengo sentimiento muy grande porque pasé muchos años de mi carrera en Alianza. Ahí empecé y la verdad que estoy feliz.

¿Hubo nervios?

Nervios por ahí no. Ya pasé etapas diferentes en mi vida, a pesar de mi corta carrera, y ya sé como es esto. Solo hay que manejarlo. La verdad que sí tengo ansiedad por jugar un partido con la camiseta de Alianza.

¿Cuánto de experiencia crees que le puedes aportar a Alianza Lima?

Yo creo que la gente (el hincha) va a esperar mucho de mí por lo que fui al Mundial, por los partidos que tuve en México. Yo me siento preparado para dar lo mejor de mí y darle lo mejor que tengo a Alianza, ayudando a cumplir el objetivo propuesto.

¿Cómo analizas el grupo de la Libertadores?

La Libertadores va a ser muy difícil, ya que los equipos que nos han tocado como River Plate e Internacional son instituciones que tienen mucho poder económico y tienen grandes jugadores. Eso también influyó en mi decisión de regresar, ya que enfrentar a esos rivales pondría a prueba todo lo que yo siento que he crecido. Estoy más que motivado por jugar la Copa y por estar en Alianza. Si formamos un buen grupo y una gran familia, lucharemos todos juntos y podemos cumplir el primer objetivo, que es avanzar a la siguiente ronda. Así que nada está dicho hasta que se juegue.

¿Cómo fue ese encuentro en los exámenes médicos con tus compañeros?

Sí, conversé con Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán y Joazinho Arroé, jugadores con los que he jugado. A los demás también los conozco, pero no le tengo tanta confianza. Hablamos muchas cosas y recordamos momentos que habíamos pasado antes. Conocí a todo el plantel y la verdad que la primera impresión es que son buenas personas.

¿Ya hablaste con Miguel Ángel Russo?

No, aún no he hablado con él. Creo que el profesor ya dijo que lo primero que iba a hacer era hablar con todo el grupo junto en la concentración en Chincha. Así que este viaje nos va a servir mucho para captar su idea rápido.

El objetivo es el título...

Sí, claro. Alianza Lima es un equipo grande y siempre va a pelear el título. Este torneo va a estar complicado, ya que los equipos, por lo que veo, se están reforzando bien, pero nosotros nos debemos preocupar de lo nuestro. Hacer una buena pretemporada, formarnos como familia y luchar todos los partidos.

¿Te sientes titular por venir de una liga como México?

No me siento titular. La titularidad se gana con trabajo y eso quiero hacer. Demostrarle al profesor Russo que puedo ser útil en el equipo y que puedo aportar mucho.

¿Qué decirle al hincha que se ilusiona contigo?

Estoy muy agradecido. No esperé recibir tantas muestras de cariño. Eso me da mayor responsabilidad para dar lo mejor de mí y trabajar el triple para alcanzar mi mejor nivel en Alianza. Ya la mayoría sabe mis características de juego. Mucha agresividad en la marca y he mejorado mucho el primer toque. Creo que eso me ha ayudado para seguir creciendo en mi carrera.

Teniendo continuidad, la selección se hace más posible...

Sí, vengo a buscar continuidad. Vengo a buscar jugar partidos. Alianza tiene partidos muy importantes y creo que eso me va a servir mucho para mostrar que todavía tengo potencial para volver a Europa, que ese sigue siendo mi sueño.

¿Costó volver al fútbol peruano?

Es una decisión que la pensé mucho porque hay personas que te critican todo. Así como la primera vez que regresé a Perú, cuando volví a San Martín. Esta es una decisión acertada.

¿Qué decirle a tus críticos?

La gente siempre te critica por todo. Yo no le hago caso al que dice que regresar del extranjero es un fracaso, porque hay muchos casos de jugadores que han vuelto y han dado un mayor salto. Así que espero que este también sea mi caso. Para eso voy a trabajar el triple.

Te noto con mucho entusiasmo...

Estoy entusiasmado porque estoy en Alianza (risas). Estar en Alianza te genera eso, ya que hace tiempo no jugaba en un equipo grande.

¿Tienes referencias del trabajo de Russo?

La verdad que no. Sé lo que todos saben, que es un técnico muy exitoso. Salió campeón de la Libertadores, esa campaña la seguí mucho y también la que dirigió a Millonarios. Es un técnico respetado en Sudamérica y nos va a ayudar mucho, tanto al club como a todos los jugadores para seguir creciendo.

