Waldir Saenz: "Vi a Leyes en Alianza y me motivó volver a jugar"

Si hay una voz autorizada para hablar de los goleadores de Alianza Lima, ese es Waldir Saenz, el máximo anotador en la historia del cuadro blanquiazul. Esta vez, Waldir sorprendió a todos con unas palabras en relación a Gabriel Leyes, quien era el centrodelantero previo al fichaje de Mauricio Affonso.

En una entrevista para Al Ángulo de Movistar Deportes, Waldir Saenz tuvo una revelación tras escuchar que -según los panelistas- Gabriel Leyes había marcado un corto pero tiempo importante en Alianza, generando una reacción del exjugador.

"Lo que pasa es que Alianza se acostumbró a jugar como uruguayos, tener un '9' grandazo y tirársela, pero para jugar así debes tener un delantero rápido", dijo Waldir Saenz. Luego de ello, Pedro García replicó: "Más respeto con Leyes, que tuvo su momento de picarla al vacío".

Es allí donde Waldir Saenz confesó que "Leyes me motivó a jugar de nuevo, me pregunté muy serio si puedo jugar. Después dije: 'No, ya no me da'. Si jugaba él (Leyes) ya es fácil jugar, yo quería que me llamen para preguntar, ¿Waldir estás o no estás?, para yo decirles que no, que ahora estoy como entrenador", generando las risas entre los panelistas.

