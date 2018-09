Vocal de la ADFP: "La policía es incapaz"

El vocal de la ADFP, Tomás Acha se confesó con EL BOCÓN sobre lo sucedido este domingo en Matute en el partido entre Alianza Lima que venía cayendo 2-1 ante Sporting Cristal. El partido fue suspendido cuando se disputaba los 65 minutos del partido se decidió que no iba más por falta de policías y ahora lo que queda del encuentro se jugará mañana a las 11:00 a.m. (hora peruana).

"Esto es una niñeria. Acá la culpa es de la Policía Nacional del Perú y estamos en frente a lo más fácil, que es suspender el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Ellos debieron controlar porque asumieron la responsabilidad de brindar seguridad. El partido se venía disputando normal, pero acá lo que pasa es que ellos quieren cobrar por ser incapaces. Para mi la Policía es una vergüenza. Hoy lo que pasó se debe a su incapacidad, pues sino son capaces de poner orden, mejor no ponemos policías. Lo mejor acá es que le de el apoderamiento a la ADFP para contratar seguridad privada y que ellos se encarguen de brindarles protección a los hinchas y así se pueda jugar al fútbol sin problemas", fueron las palabras de Tomás Acha a EL BOCÓN.

Finalmente, el directivo de la ADFP siguió arremetiendo contra los efectivos del orden: "Lo que le pasó al Policía que falleció fue por una negligencia del hospital, no de los hinchas. Ellos al dar garantías sabían lo que iba a pasar, ¿cuál era su obligación? Esto demuestra una incapacidad que mata al fútbol. Yo estoy indignado porque no controla el orden y no debió parar el partido. Adentro del estadio todo estaba controlado. Lo de afuera era algo ajeno que ellos debían haber arreglado sin perjudicar el fútbol. Si ellos quieren acabar con el fútbol que lo acaben, pero que no mientan".

