Claudio Vivas arremete contra el "juego sucio" de Alianza Lima

Está furioso. El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas arremetió contra la dirigencia de Alianza Lima tras anunciarse el fichaje de dos jugadores juveniles que vienen pertenecían a tienda rimense y que ahora disputan el Sudamericano Sub-17 con la selección peruana.

En la última conferencia de prensa, el técnico argentino se refirió a la situación de los jugadores Kluivert Aguilar y José Racchumick, quienes han pasado a ser parte del conjunto blanquiazul. Además, Vivas reveló que los íntimos aún tienen una deuda por los derechos de formación de Alexis Cossio.

"No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para tener promesas. Lo que está haciendo Alianza no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o tienen contrato", reclamó Claudio Vivas en conferencia de prensa.

"Alianza le debe al club, hace dos años que no paga los derechos de formación de Alexis Cossio, jugador que yo hice debutar en el 2013. 60 mil dólares que Alianza no ha cumplido con el pago. Y resulta que ahora le permiten que fiche dos futbolistas de la Sub-17 (Kluivert Aguilar y José Racchumick) en plena competencia. A mí me parece que todos debemos reclamar eso porque es algo que no está bien. Es fácil convencer a un padre necesitado, que equivoca el camino de su hijo. (...) Nos enteramos que ya son jugadores de Alianza, y eso no está bien", agregó.

Vivas se refirió a Flavio Gómez

"Le expliqué a Gómez que él necesitaba mostrarse en Primera División, ya que a mí lo que hacía en reserva no me servía y buscamos la mejor salida para que él se pueda mostrar, y ya dependerá de él", sentenció.

Mira las declaraciones de Claudio Vivas

Duras declaraciones de Claudio Vivas: Alianza Lima, pago de derechos... A ver pic.twitter.com/XVCmLqtE4C — Carlos Alberto Navarro (@tutigrilloperu) 27 de marzo de 2019

LEE ADEMÁS: