​Vinícius Júnior: 'Neymar y yo jugaremos juntos en Real Madrid'

Vinícius Júnior es la nueva joya del Flamengo, joven delantero ya fue vendido a Real Madrid y en los próximos meses se estará adaptando al cuadro 'galáctico' donde sueña hacer dupla de ataque con Neymar, si es que el paulista termina fichando por los españoles.

Es su ídolo

'Neymar y yo jugaremos juntos en el Real Madrid si Dios quiere. Me encantaría que fichara por el Madrid porque es mi sueño jugar junto a él. Es mi ídolo y me haría muy feliz estar con él. Quiero convertirme en uno de los mejores el mundo y ganar un Mundial. Quiero alcanzar mis metas y que mi familia se sienta orgullosa de mí. Sin embargo, sé que todavía no soy nadie y que no he logrado nada', comentó la nueva joya del Flamengo.

Vinícius Júnior todavía no puede incorporarse por completo a Real Madrid porque le falta cumplir la mayoría de edad, en julio próximo recién cubrirá este requisito y podría enrolarse al primer equipo, pero en Brasil se habla de un posible préstamo hasta fin de año con el 'mengao'.