​Víctor Rossel firmó por equipo recién ascendido al fútbol peruano

Nuevos inquilinos tienen su 'Pituquito'. Víctor Rossel llegó a un acuerdo para defender los colores de un recién ascendido al fútbol peruano, se trata de Alianza Universidad de Huánuco, cuadro provinciano que se arma bien en ataque para no sufrir con el gol durante el 2019.

Se va a Huánuco

'Estaba esperando una buena opción, hablé con varios equipos y ninguno era de mi agrado. Acepté estar en Alianza Universidad porque me hicieron sentir importante y demostraron que me van a necesitar. No tengo problemas del lugar, porque he jugado en la costa, sierra y selva. El interés que tuvieron me gustó mucho y por eso acepté. Más de 15 goles haré, superaré mi marca porque tendré más continuidad', declaró Rossel a Ovación.

El experimentado delantero aseguró que su intención era jugar en Sport Boys, pero los rosados no le abrieron la puerta 'Al Boys le guardo un cariño enorme, llamé a Johan Vásquez, lo busqué y todo, pero no me quisieron. De repente, tenían en mente a otros jugadores. No soy un jugador caro, me acomodo a la situación del equipo', agregó el delantero que pasó por equipos como Bolognesi, Universitario de Deportes y César Vallejo, Real Garcilaso, entre otros.