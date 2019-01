Víctor Cedrón reveló detalles del mal momento que vivió en Brasil

Una dura etapa fue la que vivió Víctor Cedrón durante el 2018, cuando jugó por Figueirense de la Segunda División de Brasil. El volante de 25 años dio detalles de su mala experiencia en dicho club, donde estuvo sin cobrar sueldo durante seis meses.

"Fue una experiencia buena, lo voy a tomar de esa manera, porque económicamente y futbolísticamente no fue lo mejor. Justo pasó un año en Brasil que entró en crisis y eso fue lo que ocasionó que Figueirense no esté bien. He aprendido bastante, el jugar allá es lo más difícil que hay, pero estoy preparado para lo que se viene este año en Perú", indicó Víctor Cedrón para Gol Perú. Incluso, 'Vican' tuvo que acudir a la justicia de Brasil para que cumplan con sus derechos laborales.

De otro lado, agregó que "Espero tener esa continuidad que necesito para volver a salir al exterior", ahora como nuevo jugador de Unión Comercio. "Desde que llegué, (Unión Comercio) estuvo conversando conmigo. El presidente se portó muy bien y le di mi palabra. Esperamos la resolución de Figueirense, salió y firmé. Tuve conversaciones con la Universidad César Vallejo, pero decidí por Unión Comercio debido a un tema económico y de continuidad", finalizó el exAlianza Lima.

