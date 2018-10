Vicepresidente de la ADFP arremete contra la FPF y pide no condicionar a clubes

Sigue la lucha. El vicepresidente de la ADFP, Tito Ordóñez, señaló que los clubes de la Primera División se encuentran incómodos porque aun no reciben el dinero del mundial de Rusia 2018 por parte de la FPF. Además, el también delegado de Alianza Lima, pidió que el mayor ente del fútbol peruano, no puede condicionar a los clubes que es lo que tienen que hacer con el dinero recibido.

"El dinero debe ser a libre disposición de los equipos y si lo gastan de una manera irresponsable, el sistema de la Comisión de Licencias tendrá que intervenir con un castigo. Ellos quieren que se invierta en la infraestructura, pero ¿acaso la San Martín lo necesita?", declaró Ordóñez para Radio Ovación.

Por otro lado, Ordóñez señaló todo lo que ha podido hacer y aportar la ADFP a la propia FPF en el tema de la selección peruana: "Los clubes hemos aportado 52 jugadores al proceso de Ricardo Gareca, a veces percibo que les ha ganado tanto elogio y ellos deben creer que su convocatoria fue por obra y gracia del espíritu santo, sino no se entenderá esta situación de todas las deuda", indicó el dirigente.

Finalmente, el vicepresidente de la ADFP, señaló que los clubes no tienen interés de llegar a situaciones extremas ya que no es bueno para el desarrollo del torneo y no le conviene a los clubes.

TAMBIÉN LEE