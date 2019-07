[VER] Partidos de hoy 31 de julio del 2019 EN VIVO: todo sobre el fútbol peruano e internacional

VER Aquí todo el fútbol en vivo de los partidos para hoy 31 de julio del 2019. Sigue la fase previa de la Champions League, Europa League. Además, los jugadores de la selección peruana Paolo Guerrero y Miguel Trauco tendrán actividad en la Copa Libertadores.

RESULTADOS

Champions League

En Europa ya se juega la fase preliminar de la Champions League. Lo más resaltante fue la temprana eliminación del PSV Eindhoven, uno de los equipos más grandes de Holanda.

Maccabi Tel Aviv 2-2 CFR

Nõmme Kalju 0-2 CelticCeltic

APOEL 3-0 Sutjeska

Basel 2-1 PSV

Dinamo Zagreb 3-0 Saburtalo

Valletta 1-1 Ferencvaros

Olympiakos Piraeus 4-0 Viktoria Plzen

Europa - Copa Audi

Real Madrid sigue de malas en sus partidos de pretemporada. El equipo dirigido por Zinedine Zidane volvió a caer, ahora ente Tottenham.

Real Madrid 0-1 Tottenham

Bayern Munich 6-1 Fenerbahce

PARTIDOS A JUGARSE HOY

Champions League

11:00 | HJK vs Crvena Zvezda | Bet365, Arena Sport 1 Serbia

12:00 | Rosenborg vs BATE | Bet365, TV2 Sport , TV2 Sumo

12:00 | Qarabağ vs DundalkEir | Sport 1

12:00 | AIK vs Maribor | Bet365, Viaplay Denmark

12:45 | Kobenhavn vs The New Saints | Bet365, Arena Sport 2 Serbia, TV3+

Europa - UEFA Europa League

13:45 | Cukaricki vs Molde | Bet365, LAOLA1.TV, LAOLA1.tv

Europa - Copa Audi

11:00 | Real Madrid vs Fenerbahce | ESPN SUR, ESPN PLay

13:30 | Tottenham Hotspur vs Bayern Munich | ESPN Sur, ESPN Play

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | Sport Boys vs Club Destroyers

19:30 | Aurora vs The Strongest

Sudamérica - Copa Sudamericana

19:30 | Atlético Mineiro vs Botafogo | DIRECTV Sports Peru

Sudamérica - Copa Libertadores

Paolo Guerrero será titular en el encuentro ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. El equipo del delantero de la selección peruana ganó en el duelo de visita.

17:15 | Internacional vs Nacional | FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play

17:15 | Cerro Porteño vs San Lorenzo | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play

19:30 | Flamengo vs Emelec | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play

19:30 | Boca Juniors vs Atlético | PRFox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia - Copa Colombia

19:30 | Once Caldas vs América de Cali | RCN Nuestra Tele, Win Sports

Amistosos

11:00 | West Ham United vs Hertha BSC | ESPN Play Sur, Bet365

12:00 | Liverpool vs Olympique Lyonnais | ESPN