Binacional vs. Melgar: Alineaciones Confirmadas para la fecha 2 de Liga 1

De altura. Binacional vs. Melgar chocan hoy (3:00 p.m.) en Juliaca, por la fecha 2 de la Liga 1. El ‘Poderoso del Sur’ debutó con pie derecho el torneo tras sumar sus tres primeros puntos de visita a Cusco FC, y esta tarde sale por otra victoria en su estreno en casa.

No obstante, saben que ante el ‘Dominó’ no pueden pecar de confiados. Así lo confesó Aldair Rodríguez, quien apuntó que el club arequipeño tiene lo suyo. “Será un partido complicado ante Melgar. Jugaron en Bolivia, que es un lugar que tiene la misma altura de Juliaca, y creo que no tendrán problemas de hacer un buen partido”, declaró el delantero que viene de marcar un doblete ante Cusco FC.

Dominó motivado

En tanto, a Melgar no le fue bien la fecha pasada en el torneo local, pues perdió con Universitario por 1-2. Sin embargo, en el debut de la Copa Sudamericana, consiguió un importante triunfo sobre Nacional de Potosí en suelo boliviano.

El técnico Carlos Bustos señaló que a Puno irán con la consigna de recuperar los puntos que perdieron con los cremas y sumar en el Apertura. Además, indicó que el plantel está motivado por el buen resultado obtenido a mitad de semana. “A pesar del poco tiempo de recuperación, nos tenemos que adaptar rápido para posicionarnos en el torneo y recuperar puntos”, manifestó el argentino en la previa.

Binacional vs. Melgar se enfrentan en la segunda jornada de la Liga 1. (Foto: GEC)

Binacional vs. Melgar | Alineaciones Confirmadas

Binacional: R.Fernández; Bareiro, Reyes, Fajardo, Leudo; Mesones, Manco, Ojeda, Tello; Polar, Rodríguez DT: C. Vigevani

Melgar: Cáceda; Pellerano, Fuentes, Neyra, Mifflin; Sánchez, Míguez, Amoroso, Arias; Arce, Vidales DT: C. Bustos

