Universitario: Zubczuk confesó qué le dijo su padre tras su error en el clásico

Sin duda alguna, uno de los jugadores de Universitario de Deportes más señalados luego de la derrota 2-0 ante Alianza Lima en el clásico fue Patrick Zubczuk. El golero de 23 años, que está atravesando su primera temporada en Primera División, cometió un error garrafal en el primer gol del clásico, generando que todos los hinchas desataran su furia contra él debido a su inexperiencia.

Sin embargo, su padre, Juan Carlos Zubczuk, exarquero de Universitario de Deportes y uno de los ídolos del club, tuvo una reacción distinta. El 'Ruso' lo felicitó porque, pese a su error, no se dejó caer y se mantuvo en el equipo. "Mi padre me abrazó y me dijo: 'Estoy orgulloso de ti, enfrentaste este clásico mejor de lo que pensaba'. A cualquiera le pasa y hay que levantar", señaló Patrick Zubczuk a Gol Perú.

Ya quiere levantarse

Por otro lado, Patrick Zubczuk dejó claro que ya quiere jugar mañana ante Comerciantes Unidos para dejar atrás el clásico y promete dar la vida para defender el arco de Universitario de Deportes. "Es algo complicado, porque somos un equipo grande y siempre queremos vernos arriba en la tabla. Que no se den los resultados es difícil. Ahora, saldremos con todo para lograr el triunfo", señaló el 'Vikingo'.

"Comerciantes Unidos es fuerte como grupo y seguramente va a tratar de hacer su mejor partido, como todos los equipos que enfrentan a Universitario de Deportes", finalizó Patrick Zubczuk sobre el rival de esta domingo en el estado Monumental (4:00 p.m.).

