Facebook Viral | Con las 5 del BOCÓN repasa las noticias más importantes del día con Pamela Ríos.

Universitario ya está en Arequipa

Universitario dejó Lima para trasladarse a Arequipa donde disputará su primer partido por la Liga 1. Tras días de incertidumbre, Rafael Guarderas viajó con el plantel y se espera que el día de mañana pueda tener unos minutos.

Universitario ya está en el aeropuerto Jorge Chávez donde almorzará y a las 3.50 pm viajará hacia Arequipa para su debut en la liga 1 ante Melgar. @FutComoCancha @RPPNoticias pic.twitter.com/hezCrJAYLz — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) January 30, 2020

Beto Da Silva llegará a Alianza el día de mañana

Pablo Bengoechea aseguró en conferencia de prensa que Beto Da Silva llegará a Lima para ser el nuevo refuerzo de Alianza Lima. El profe señaló que será un buen refuerzo y que espera no haya ninguna variante con su contratación. El atacante se desligó de Deportivo La Coruña, donde no tuvo continuidad.

Pablo Bengoechea: “Beto Da Silva está llegando a Lima. Y se verá lo correspondiente a los papeles. Estamos muy contentos con la posibilidad de su llegada al plantel de Alianza Lima. Será delantero”. — Camila Zapata (@zapccamila) January 30, 2020

Ray Sandoval quiere jugar contra UTC

Manuel Barreto aseguró que el ‘Rayo’ quiere jugar este sábado ante UTC por el inicio del campeonato. Asimismo, reconfirmó que el delantero no se encuentra bien de la rodilla derecha, pues quedó sentido tras partido con Independiente del Valle en la ‘Tarde Celeste’, por lo que están en constante comunicación con el departamento técnico del Monarcas Morelias. Por otro lado, Washington Corozo también estaría listo para debutar, pues ha estado entrenando con total normalidad. No obstante, lo que quedaría pendiente es su carnet de cancha.

#Conferencia



🗣️ Manuel Barreto: "Ray (Sandoval) está en evaluación. Se le inflamó la rodilla. Soy optimista y tengo confianza que vamos a tenerlo. Está con unas ganas bárbaras de jugar, pero estamos tomando todo con calma." pic.twitter.com/0j1kgIN7Y5 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 30, 2020

Sub 23 se alista para enfrentar a Bolivia

Esta mañana la Sub 23 de Ñol Solano entrenó con normalidad en el Bolo Club de Armenia. No hay lesionados y el estratega de la bicolor ya tendría listo el once que irá por la clasificación ante Bolivia.

#Preolimpico2020

PERÚ se juega el día de mañana su clasificación a la segunda etapa del preolímpico sub-23 ante Bolivia, el 11 que apostará Solano es:



Solís, Rabanal, Chávez, Luján, Lopez, Pretell, Murrugarra, Sandoval, Concha, Pacheco, Olivares.



Vamos Perú 🇵🇪💪🏾 — Mishell Serna (@mishell_serna) January 30, 2020

Christian Cueva en aprietos

Nuevamente Christian Cueva está en el ojo de la tormenta. Y es que Santos tomará acciones legales luego de que el peruano no se presentara al entrenamiento del 28 de enero. Según prensa argentina, el jugador no estuvo en la preparación del equipo por un viaje a Argentina, por lo cual la institución brasilera recurrirá a medidas legales por abandonar al equipo de forma unilateral.