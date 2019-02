Universitario y su postura para contar con Alexander Succar

En Universitario de Deportes el tema de la posible llegada de Alexander Succar seduce y más aún si se trata de un jugador de 23 años, con un techo demasiado alto.

Es por ello, que la administración crema llegó a un conscenso y quiere comprarlo, tomando el pase del delantero nacional como una inversión a futuro, siendo la idea tres años de contrato para una posible venta a Europa.

Ya lo manifestó ayer el propio técnico merengue Nicolás Córdova sobre los atributos del actual delantero de Sporting Cristal No lo negó y más bien, lo dejó en visto, en resaltador porque espera que el presente del jugador se cristalice para que pueda llegar a Ate. “Lo venimos siguiendo desde hace tiempo. Hay situaciones que se tienen que destrabar y no tenemos respuesta de si están cerca o lejos. Succar pertenece a Sporting Cristal, así que son ellos los que tienen que darnos los términos si se abre una tratativa”, dijo el técnico merengue en Campo Mar.

Por tanto, la venia del técnico de la ‘U’ está, también del representante de Succar y obvio del jugador que ha pedido tiempo para lograr su ansiada libertad.

En el Rímac no lo quieran soltar y más bien quien cederlo prestadito a César Vallejo. Sin embargo, Succar no quiere jugar en otro club que no sea la ‘U’. “En la ‘U’ llegará a la Selección Nacional y encima será goleador con nosotros”, dijo el gerente deportivo crema Francisco Gonzales. La ‘U’ espera a Succar hasta antes del 31 de marzo.