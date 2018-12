Universitario y los 11 jugadores borrados por Córdova de cara al 2019

Apenas finalizó el Torneo Clausura, la administración de Universitario empezó a gestionar todo lo que sería la campaña del próximo año. Entre la planificación estaba depurar a los jugadores que Nicolás Córdova no utilizaría en el 2019. Entre ellos resaltan los nombres de Raúl Fernández, Juan Manuel Vargas, Diego Manicero y Arquímedes Figuera.

En el caso de varios de ellos un factor determinante fue que no lograron convencer al estratega chileno. Pero, en el caso de Arquímedes Figuera, tras no llegar a un acuerdo en el tema económico se habría optado por no seguir contando con el mediocentro venezolano.

La lista negra de Universitario

De los jugadores que mencionaremos a continuación fue César Huamantica, quien casi no jugó en la era de Nicolás Córdova al mando de los cremas.

Esta es la lista de jugadores con los que Nicolás Córdova no contará para el 2019:

Raúl Fernández, Adan Balbín, Juan Vargas, Diego Manicero, Horacio Benincasa, César Huamantica, Javier Núñez, Daniel Chávez, Paulo de la Cruz Ángel Romero y Arquímedes Figuera.

