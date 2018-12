Universitario y el deseo de tener a Alfageme

Pega la vuelta y espera que sea su despegue futbolístico. Armando Alfageme, el volante terminó su contrato con Deportivo Municipal y esta semana concretará su vínculo con Universitario de Deportes.

En octubre pasado, el BOCÓN entrevistó a ‘Alfa’ y en esa oportunidad nos dijo que no descartaba volver a la ‘U’. Meses después, se fue concretando la cosa, se dieron conversaciones y todo va por buen camino para concretar con la ‘U’ por dos años.

“Desde el mes de octubre BOCÓN me viene hablando de la ‘U’. Y la verdad, que al principio no lo creía. Hoy me enaltece que Universitario de Deportes vuelva a fijarse en mí”, señaló que a más tardar el miércoles define todo con su representante Carlos "Chalaquita" Gonzales.

“Es un orgullo y el deseo de volver a la crema”, indicó ‘Alfa’ que debutó profesionalmente con la ‘U’ en el 2009.