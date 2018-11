Universitario y 16 jugadores que podrían dejar el club para el 2019

Nicolás Córdova ha asegurado que después del duelo con Comerciantes Unidos se verá el tema de las renovaciones de 16 jugadores del actual plantel de Universitario de Deportes que vencen sus contratos a fines de diciembre.

En excluvisa, la enorme lista crema

EL BOCÓN pudo conocer en exclusiva la lista de jugadores que terminan su vínculo contractual con los merengues.

Raúl Fernández, Juan Vargas, Adán Balbín, Arquímedes Figuera, Alberto Quintero, Daniel Chávez, Patrick Zubczuk, Ángel Romero, Enmanuel Páucar, Aldo Corzo, Jersson Vásquez, Werner Schuler, Alberto Rodríguez, Jesús Barco, Germán Denis y Diego Manicero.

Según Córdova no tiene nada definido en caso al tema Juan Manuel Vargas, que salió golpeado hoy en la práctica de fútbol en espacio reducido.

"No he hablado con nadie de renovación, a nosotros nos queda un partido muy importante y sería una falta de respeto para los jugadores. No he pensado en nada ni en nadie. Es verdad que hemos visto a un montón de jugadores, pero no hemos hecho ninguna lista aún. Hoy todos los jugadores están en las mismas condiciones", dijo Nicolás Córdova para RPP. Habrá esperar como se define el futuro de los jugadores merengues.

