Universitario vs. UTC EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes vs. UTC EN DIRECTO | ONLINE | EN VIVO disputarán un encuentro más por el Torneo Clausura desde las 8:00 pm (hora peruana). El encuentro a jugarse en el estadio Monumental de Ate será transmitido por Gol Perúy y el minuto a minuto en elbocon.pe

Universitario de Deportes se juega más que tres puntos ante UTC en el Monumental, sin la presencia de hinchas cremas en tribunas populares. El técnico merengue Nicolás Córdova sabe que ganar es lo único que le queda para poder zafar cuanto antes del descenso. Por eso, el debut de Alberto Rodríguez será lo más notorio.

Ante la ausencia del venezolano Arquímedes Figuera por expulsión y del panameño Alberto Quintero, las chances de contar con los tres extranjeros: Pablo Lavandeira, Diego Manicero y Germán Denis están intactas.

'Nos jugamos mucho porque lo haremos en casa y necesitamos ganar para empezar a escalar posiciones. Debemos estar muy atentos en todas las líneas. Nos dará experiencia suficiente para poder ser sólidos y que no nos sorprendan', indicó Raúl Fernández en la previa del Universitario de Deportes vs. UTC EN DIRECTO | ONLINE | EN VIVO.

Por su parte, UTC tendrá a Adrián Ugarriza, ex U, como una de las armas peligrosas de contrarrestar. La U viene necesitada de puntos, pero con sus nuevas incorporaciones pueden sacar el mal momento adelante, dijo y no negó su hinchaje por Universitario. Saben sobre mi hinchaje, pero hoy me debo a UTC y saco cara por la camiseta que defiendo, concluyó el delantero.

Universitario vs UTC: Alineaciones probables

Universitario de Deportes: Fernández, Corzo, Schuler, Rodríguez, Vásquez, Páucar, Vargas, Lavandeira, Núñez, Manicero, Denis.

UTC: Goyoneche; Minaya, Flores, Cardoza, Pretel, Ubierna, Murrugarra, Bazán, Ponce, Millán, Ugarriza.