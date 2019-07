​Universitario vs. Unión Comercio: Henry Vaca y el mensaje previo a la victoria crema en el Torneo Clausura | FOTO

Henry Vaca envió un mensaje a través de sus redes sociales previo a la victoria de Universitario de Deportes ante Unión Comercio por la primera jornada del Torneo Clausura. Atacante boliviano estará apto para jugar la próxima semana con los merengues.

Vaca se despide

'Hoy toca hacer maletas para emprender un nuevo desafío en mi carrera, estoy feliz por esta oportunidad que se ha presentado de poder demostrar mi capacidad en otro país. No quiero irme sin antes agradecer a toda la familia atigrada que me hizo sentir como en casa desde que llegué, han sido semestres de mucho aprendizaje para mi y por eso estoy más que agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y dirigentes que me acompañaron. Estoy seguro que en algún momento volveré a vestir esta linda camiseta, me voy muy agradecido y llevándome hermosos momentos en The Strongest. Gracias Tigre. Hasta pronto', escribió Vaca en sus redes sociales.

Universitario de Deportes venció 2-1 a Unión Comercio en su primer partido por el Torneo Apertura, el cuadro comandado por Ángel Comizzo batalló para darle vuelta al marcador en el complemento. Alberto Quintero inició una trepada que terminó en autogol de Christian Dávila y Germán Denis selló el triunfo gracias a un disparo desde el punto de penal.

