Universitario vs. Sporting Cristal | Manuel Barreto asegura que no se siente presionado ante la 'U'

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se juega este fin de semana en el estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos clubes presentarán bajas considerables por las convocatorias de la selección peruana y Sub 23, sin embargo, para el técnico rimense, Manuel Barreto, no es ningún problema.

Y es que el estratega cervecero dijo que en Sportng Cristal todavía se preocupan por ellos mismos y que recién el jueves y viernes evaluarán su compromiso con Universitario el fin de semana: "No hemos tocado el enfoque estratégico de la ‘U’. A partir de mañana y el viernes sí nos enfocaremos totalmente en la estrategia para el sábado. Ahorita estamos preocupados en nosotros, después tocaremos detalles de la ‘U’”, declaró Barreto en GolPerú.

Asimismo, el estratega rimense no se siente presionado por enfrentarse a su ex exequipo: "Es un partido que cualquiera futbolista quisiera jugar, a estadio lleno, en un campo en perfectas condiciones, jugándose la punta del torneo y eso me pone feliz, ser parte de la fiesta del fútbol. El partido no me genera presión", agregó.

Universitario y Sporting Cristal se disputan la punta del Torneo Clausura este fin de semana. De ganar los 'cremas' le sacaría 6 puntos de diferencia a los 'cerveceros' y de ganar Sporting Cristal, igualaría a la U en el Clausura. Cabe mencionar que ambos equipos estarán pendientes del resultado de Alianza Lima y la USMP.

