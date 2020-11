Universitario de Deportes aún tiene opciones de ser primero en la tabla acumulada de la Liga 1 luego de empatar ante Sporting Cristal (1-1) en un partido lleno de emociones por la fecha 7 de la fase 2 de la Liga 1.

Entre las buenas noticias para el equipo de Ángel Comizzo, resalta el regreso de Jonathan Dos Santos, delantero que estuvo fuera por más de un mes por un desgarro en el muslo izquierdo. Ante los celestes regresó con gol.

Tras el encuentro, el uruguayo dio sus impresiones y se mostró contento con su anotación pero no con el resultado.

“Sí, el tema físico me pasó factura. Al último me cansé un poco, era normal, 35 días luego volver a jugar, no entrenar en las condiciones que quería. Gracias a Dios entrené lo que pude y llegué más del 50% en lo físico, tengo un físico privilegiado que no me cuesta tanto. Al final me costó un poquito, pero contento”, dijo Dos Santos.

“A retomar la confianza de nuevo. Convertir un gol comenzando el partido me da confianza, lástima que no supimos aguantar la diferencia las dos veces y nos llevamos un punto”.

“La obligación de Universitario siempre es estar primero e iremos por los dos partidos que nos quedan, finalizó el atacante.

Universitario se encuentra dos puntos debajo de Sporting Cristal en la tabla acumulada falta de dos partidos.

La próxima fecha los cremas enfrentarán a Carlos Stein.