Universitario vs. Sport Rosario: 'cremas' llegaron 20 minutos antes del partido

Y casi no llegan. El encuentro entre Universitario vs. Sport Rosario estaba pactado para las 8:30 pm. Sin embargo, los dueños de casa sorprendieron a propios y extraños al llegar tarde al estadio Monumental, acusando a un problema con la congestión vehicular que existe en la ciudad.

Según se pudo conocer los dirigidos por Nicolás Córdova llegaron al promediar las 8:08 pm y de inmediato saltaron a la cancha para los trabajos de calentamiento respectivo.

Hinchas de Universitario también demoraron en ingresar

Pero no solo los jugadores del primer equipo llegaron tarde al coloso de Ate, pues los hinchas también demoraron su ingreso al recinto. Esto se debe a una mala coordinación que llegó tarde al estadio (arribaron sobre las 6:30 pm cuando estaban programados para las 4:30 pm).

Así fue la llegada de Universitario

