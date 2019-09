Universitario vs. Sport Huancayo | Ramacciotti ya sabe lo que es ganarle a la 'U' | VIDEO

En la sierra central del país, Carlos Ramacciotti inició una nueva aventura en 'La Incontrastable' y espera dar el golpe de la fecha y quedarse con los tres puntos del Universitario vs. Sport Huancayo, que lo consoliden como único puntero del Torneo Clausura.

El entrenador argentino charló en exclusiva con EL BOCÓN previo al duelo candente de esta noche frente a los cremas en el coloso de Ocopilla.

¿Qué tal esta nueva experiencia en Huancayo?

En primer lugar, esto muy agradecido con la gente de Huánuco que me brindó su apoyo durante el año 2015. Ahora, la gente en Huancayo y los directivos del club se han portado muy bien y les agradezco por la oportunidad.

A escasas horas del duelo con la ‘U’, ¿cómo palpita este cotejo?

Vamos a medirnos con un equipo grande y veremos nuestro nivel. Nos viene bien, porque el miércoles jugaremos contra Cantolao (semifinales de la Copa Bicentenario). Son dos partidos que pueden colocarnos para pelear cosas importantes o para corregir aspectos tácticos del equipo.

Video | CMD | Ramacciotti venció a la 'U', en el 'Monu', con León

Hace cinco temporadas que la ‘U’ no gana en huancayo, ¿esta estadística los hace favoritos?

Yo no le doy bolilla a esto (las estadísticas). Si quieres sumar, yo le gané a la ‘U’ cuando dirigí al León Huánuco (1-4 en el Monumental , Apertura 2015). En el último Apertura, la ‘U’ logró empatarnos. Aquel juego el juez amonestó a todo nuestro plantel, cobraron penales en contra y miles de cosas que no funcionaron, pero no pudieron vencernos. Igual no es una queja , los partidos son historias distintas. Este juego es nuevo y vamos a tratar de ganarlo.

¿El factor climatológico jugará un papel especial?

Nosotros practicamos doble turno. Ahora nos hacen jugar a las 8:00 p.m. No sacamos ventaja, sino que sufrimos el frío al igual que la ‘U’. Nos ponen todos los juegos a las 8:00 p.m y eso me incomoda. Yo no quiero que se jueguen al mediodía, pero tampoco quiero que la programación me la imponga el plantel rival. ¿Me entiendes lo que digo? El partido puede jugarse 3:30 p.m, cuando el solcito bajó y la gente tiene la posibilidad de acudir al juego. En la noche ¿qué gente irá? Esto no es justo.

¿Le preocupa que el equipo pueda caerse en el tramo final de Clausura?

Puede suceder, porque no está bien la programación. Mañana (hoy) jugaremos contra la ‘U’ y el miércoles enfrentaremos a Cantolao y el sábado vamos al Norte para jugar contra Pirata FC al mediodía. Ahí nadie dice nada y no ha pasado las 72 horas reglamentarias.

¿Qué opinión de Ángel Comizzo?

Ángel hizo un diagnóstico de la situación y comprendió que el déficit estaba en lo defensivo. Cuando dirigía Nicolás Córdova, la ‘U’ tenía mucha ofensiva, pero atrás cometía algunos errores. Ojo la culpa no es de los defensores sino de todo el equipos.

MÁS NOTICIAS

Selección peruana | ¿Raúl Ruidíaz a la Ligue 1 de Francia? Esto dijo la Pulga | VIDEO

Paolo Guerrero elogia a sus compañeros de la selección peruana: "Siempre los felicito porque se ve otra raza" | VIDEO

¿Mundial Sub 20 en Perú? | FIFA inspeccionó estadios y ciudades que presentó la FPF para organizar el torneo | FOTOS