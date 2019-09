DT de Sport Huancayo tras ser líder: "A veces nos pellizcamos a ver si es verdad este momento"

Sport Huancayo vive un momento espectacular: son líderes del Torneo Clausura con 16 puntos y ni su propio técnico, Carlos Ramacciotti, lo puede creer. Este fin de semana, el 'Rojo Matador' enfrentará a Universitario, el otro líder del torneo, en un duelo fundamental por el liderato.

"A veces nos pellizcamos a ver si es verdad este momento. Es una cosa increíble lo que ha sucedido, hace cinco meses no se ganaba, teníamos apenas cuatro puntos, les dijimos a los jugadores que no veníamos a pelear el descenso, sino buscar una clasificación y pelear todo lo que podamos", afirmó Ramacciotti en Radio Ovación.

Además, reveló cuál fue la clave para que el equipo pueda salir de esa mala situación: "Empezamos con turnos de trabajo, con la disciplina, con la disciplina táctica, se fue armando el grupo humano y todos nos convertimos en uno solo para que pueda hacerse fuerte el equipo", añadió el DT.

Eso sí, Carlos Ramacciotti lamentó que el encuentro haya sido programado a las 20:00 horas: "Hace mucho frío y la gente no viene a la cancha, a veces no están ni los perros. Ahora nos toca jugar el sábado, luego el miércoles y nuevamente el sábado, en algún momento nos vamos a caer pero no tienen que hacerlo a propósito", agregó.

Finalmente, dejó un mensaje sobre el duelo ante Universitario de Deportes: "Vamos a tratar de hacer un gran partido, buscar ganarlo y conservar la punta. Sabemos a quiénes nos enfrentamos y respetamos", sentenció.

