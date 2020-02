Después del empate a mitad de semana, Universitario de Deportes quiere ganar hoy y regalarle una nueva sonrisa a sus hinchas. No obstante, el DT Pérez no quiere sobrecargar más a sus jugadores, ya que este miércoles se juega su boleto a la fase 3 de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño, y realizará varios cambios en el once para el partido de esta noche (8:00 p.m.) ante Sport Huancayo en el estadio Monumental.

De arranque, ‘Goyo’ sacó de la lista a Rafael Guarderas, Aldo Corzo, Alberto Quintero y Armando Alfageme. Los cuatro no serán convocados, pues el técnico uruguayo quiere que puedan descansar para que lleguen bien al duelo de Copa Libertadores.

Universitario vs. Sport Huancayo: Alineaciones Confirmadas para la jornada 2 de la Liga 1 en el Estadio Monumental EFE/Paolo Aguilar

En el lugar de los cuatro irán José Zevallos de marcador derecho, Gerson Barreto y Jesús Barco en el mediocampo, y Alejandro Hohberg (que no estuvo ante Melgar por sanción) irá por la banda derecha.

Sebastián Gonzales Zela no podrá debutar en la Liga 1 tras acción de la FPF

Pero estas no serán las únicas variantes. En la zaga, Brayan Velarde vuelve al once por Federico Alonso. Mientras que en el ataque, Alexander Succar irá por Jonathan Dos Santos. Ambos uruguayos irán al banco. Pese a estos cambios, la ‘U’ confía en ganar esta noche.

Universitario: Carvallo, Velarde, Quina, Valverde, Zevallos, Barco, Barreto, Millán, Hohberg, Urruti, Succar.

Sport Huancayo: Pinto, Kambou, Ángeles, Caraza, Valoyes, Valverde, Bazán, Salcedo, Lliuya, Neumann, Ross.

