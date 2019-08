Universitario vs. Melgar: partido por la Liga 1 se jugará a puertas cerradas por falta de garantías, según ESPN

A puertas cerradas. El duelo por la quinta jornada de la Liga 1 entre Universitario y Melgar, uno de los más atractivos de este fin de semana, se jugará a puertas cerradas en el Monumental debido a falta de garantías, según ESPN.

ÚLTIMO MINUTO!! No otorgaron las garantías correspondientes para el partido U - Melgar. Se jugará a puertas cerradas.

¡TODA LA INFO hoy a las 7pm en SportSCenter!

Primicia @ESPNperu — Vanessa Almenara (@VaneAlmenara) August 28, 2019

Cabe recordar que Universitario había habilitado la venta de entradas para el duelo frente a Melgar de este sábado 31 a las 20:00 horas. Lo más probable es que los hinchas cremas hayan comprado sus entradas y el club les deba dar una solución, tal y como ocurrió hace un par de jornadas.

Actualización

El Bocón pudo conocer que habrán reuniones para definir, entre hoy y mañana, si se juega o no con público en el Monumental. La administración crema está haciendo todo lo posible para no perjudicar a los hinchas que quieran asistir al duelo contra Melgar y que no se juegue a puertas cerradas.

Universitario no logra ganar desde hace dos jornadas, cuando venció a Pirata FC previo a la para por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Posterior a ello igualó sin goles en el Monumental ante San Martín y en la fecha pasada perdió 1-0 frente a Carlos A. Mannucci en Trujillo.

