Universitario de Deportes vs. Melgar juegan EN VIVO | Alexander Succar no había tenido un buen partido, pero en la jugada que lo dejó con más presencia de cara al gol, el atacante no falló. Se sacó a los defensores rivales y venció a Carlos Cáceda con un fuerte remate para poner el 2-1 en Arequipa.

Con el gol de Alexander Succar, Universitario logra sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura. Los cremas guardaron algunos jugadores, debido a la participación que tendrán en la Copa Libertadores el martes 2 de febrero ante Cerro Porteño.

El triunfo en Arequipa también significa una victoria ante Melgar en condición de visita por el Descentralizado, luego de 9 años. El último triunfo por el torneo local fue el 2010, cuando los cremas eran dirigidos por Juan Reynoso.

Universitario había derrotado a Melgar en Arequipa el 2014, pero el triunfo fue por el ya desaparecido Torneo del Inca. Raúl Ruidíaz anotó el gol en aquella oportunidad.