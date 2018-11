Universitario vs. Deportivo Municipal: Alineaciones para duelo de la fecha 13

Esta noche a partir de las 8:00 desde el estadio Monumental, se dará inicio a un nuevo partido entre Universitario y Deportivo Municipal, dicho encuentro es válido por la fecha 13 del Torneo Clausura y tendrá como juez a Jesús Cartagena.

Los dirigidos de Nicolás Córdova jugarán su último partido en el coloso de Ate, pues en la última fecha recibirán a Comerciantes Unidos en el estadio de Huacho. Los cremas luchan por conseguir un cupo a la Copa Sudamericana, aprovechando que la Universidad San Martín cayó de local ante Real Garcilaso por 3-2.

El 'Clásico Moderno' tendrá bajas para el conjunto merengue, pues en Universitario, Aldo Corzo no estará en el once titular porque ya inició sus trabajos con la selección peruana, mientras que Ángel Romero y Roberto Siucho no conformaron la lista de convocados por estar lesionados.

Por el lado de los ediles, vienen motivados luego de ganarle por 3-1 a la Universidad San Martín en el estadio Miguel Grau por la fecha 12 del Clausura. El cuadro dirigido por Victor Rivera ya tiene su presencia asegurada en la Copa Sudamericana.

