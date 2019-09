Universitario vs. Deportivo Coopsol: fecha, hora y canal para ver el partido de la Copa Bicentenario

Tu gran oportunidad. Universitario de Deportes visita esta tarde (3:00 p.m.) al Deportivo Coopsol con la consigna de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Bicentenario.

El cotejo tendrá un sabor de revancha para los estudiantiles, ya que su rival de turno les propinó una goleada de 3-0 en la ronda de grupos; pero eso es historia pasada y el técnico crema, Ángel Comizzo, sacó conclusiones de aquel compromiso.

El once merengue presentará algunas modificaciones con relación al equipo que ganó el último sábado a Melgar (2-1). Armando Alfageme quedó descartado por decisión técnica y minutos antes del cotejo deberá conocerse a su reemplazante. Carlos Olascuaga parte con opciones. Ante la ausencia de Christian Ramos (expulsado en el duelo contra Los Caimanes), Brayan Velarde hará pareja de centrales junto Nelinho Quina.

Como lateral derecho en la defensa, Junior Morales y José Zevallos luchan por un lugar en el once inicial de esta tarde. En tanto, Paulo De la Cruz reemplazaría a Alberto Quintero (convocado a la selección de Panamá para esta fecha FIFA).

Por la sorpresa

En la vereda rival, Deportivo Coopsol espera repetir el triunfo (3-0) ante los cremas en la ronda de grupos. El equipo norteño viene de eliminar en tanda de penales a San Martín (5-3) en la instancia anterior.

Alineaciones confirmadas

Deportivo Coopsol: C. Gómez, J. Casanova, H. Mena, Y. Avellaneda, E. Silva, E. Gonzales, C. Seminario, P. Gutiérrez, J. Gómez, S. Ciganda y C. Pérez.

Universitario: J. . Carvallo, J. Morales, B. Velarde, N. Quina, J. Vásquez, C. Olascuaga, R. Guarderas, P. De la Cruz, A. Hohberg, P. Lavandeira y A. Osorio