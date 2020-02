Jersson Vásquez llegó a Universitario la temporada 2017, y tras jugar tres temporadas, el 2020 dejó el equipo crema para fichar por César Vallejo, donde ahora le tocará enfrentar a su exequipo por la fecha 4 del Torneo Clausura.

“Fueron 3 años lindos en la U, va a ser raro enfrentarlos pero esto es fútbol y hay que estar preparados para estas situaciones. Voy a dar el máximo por César Vallejo y esperemos lograr un buen resultado. Si hago un gol lo celebraría con el máximo respeto”, mencionó en entrevista a Las Voces del Fútbol.

Jersson Vásquez. (Foto: USI)

“No me dolió salir de la U. Nadie es eterno en ningún lugar. Volvería a Universitario, nunca hay que descartar nada. Salí porque no se renovó el contrato y si toca volver bienvenido sea, sino agradecerle al hincha por los 3 años que viví ahí”, agregó.

El paso de Jersson Vásquez en Universitario de Deportes es recordado porque debido a muchas lesiones de sus compañeros, el defensor tuvo que jugar en distintos posiciones. Desde defensa hasta volante.