Universitario vs. César Vallejo | ¿Fue penal? La mano de Hohberg que reclamó todo el cuadro poeta | VIDEO

¿Fue penal? La mano de Alejandro Hohberg que reclamó todo el cuadro poeta, las situaciones de peligro no fueron muchas en el primer tiempo entre Universitario vs. César Vallejo, un ataque de los locales terminó en polémica por una posible falta no percibida por el árbitro.

Una mano de Alejandro Hohberg en el área crema se convirtió en la polémica del primer tiempo entre Universitario vs. César Vallejo. El duelo por la fecha 12 del Torneo Clausura se vive como una final en Trujillo.

Universitario vs. César Vallejo | Alineaciones Confirmadas

César Vallejo: Pretel, Requena, Fleitas, Garcés, Rodas, Ysique, Quinteros, Cedrón, García, Pacheco, Silva

Universitario de Deportes: Carvallo, Corzo, Velarde, Ramos, Quina, Alfageme, Barreto, Guarderas, Correa, De la Cruz, Hohberg

