Universitario visita a la Academia Cantolao en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, pero hasta ahora no pudo romper la paridad. No obstante, el cuadro ‘Crema’ pudo haber sido beneficiado por un penal, tras una falta de Giancarlo Carmona sobre Luis Urruti en el área. El árbitro Jesús Cartagena decidió no sancionar.

La acción ocurrió sobre los 38 minutos, cuando la ‘U’ se adelantó por la banda izquierda, con el balón en posesión del atacante uruguayo. ‘Tito’ fue analizando la mejor opción para concluir la ocasión ofensiva, aunque al final optó por realizar una jugada individual, intentando aprovechar su velocidad.

A la altura del borde del área, Luis Urruti cambió de ritmo y buscó ganar la línea de fondo, para posteriormente enviar un centro. En primera instancia, Diego Ramírez fue superado, pero de inmediato apareció Giancarlo Carmona, el lateral que cubría el sector, para impedir el peligro en el arco de Christian Limousin.

Sin embargo, el experimentado futbolista del ‘Delfín’ no fue muy preciso a la hora de despejar y terminó pisando la punta del botín del atacante de Universitario, que perdió el equilibrio. El juez Jesús Cartagena, quien se encontraba cerca, no sancionó falta y solo decretó el saque de arco para la Academia Cantolao.

Luis Urruti quedó adolorido, aunque finalmente pudo continuar en el campo, mientras que el resto de jugadores de la ‘U’ reclamaron la pena máxima. No obstante, la determinación del colegiado no cambió y la situación polémica tomará mayor relevancia dependiendo del desenlace del cotejo.