Cantolao no pudo ganarle a Universitario de Deportes, pese a que la victoria ya parecía segura. En los últimos segundos, el ‘Delfín’ recibió un gol y todo acabó en empate a dos. Tras el duelo, el entrenador del equipo chalaco, Jorge Espejo, evidenció su molestia con el árbitro, fundamentalmente por no terminar el partido cuando, según él, ya tenía que haber culminado.

“Sí, obvio”, fue la categórica respuesta de Espejo cuando el periodista de GOLPERU le preguntó si sentía que le habían metido la mano en el bolsillo.

“Es algo increíble, porque dieron seis minutos (de adición), luego (el árbitro) Legario dice ‘estoy dando uno más’ y el gol creo que lo meten en el 7:10... 7.20. Por eso, le decía ‘termínalo porque ahorita va a venir un gol de la ‘U’ y va a ser responsabilidad tuya...”, añadió.

Show Player

“Pero ya estamos acostumbrados, todo el año han sido fallos en contra. A mí me suspendieron cinco fechas, hasta ahorita no sé por qué. He seguido en la misma línea, sin reclamar, sin decir nada, pero ya basta con los equipos chicos, ¿no?”, reclamó el exfutbolista.

Espejo insistió en cuestionar la presentación del juez Fernando Legario: “La verdad que el partido ya lo habíamos ganado, pero con arbitrajes así es difícil también que nosotros podamos salir de la incómoda posición. Igual se suma ante Universitario, con tres bajas importantes”.

El técnico también se dio tiempo para ironizar con la situación. “Si hablara con otro dejo, te aseguro que daban tres minutos y el partido lo terminaban, pero lamentablemente creo que hay algo en contra nosotros o ya no sé qué argumento tener para que nos hagan esto”. señaló.

“El partido no lo pierde el grupo, nos lo ganan de forma muy descarada”, sentenció el preparador, quien está al mando de Cantolao desde octubre del año pasado.